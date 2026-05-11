Frente Frío 50 se acerca a Yucatán y prevén lluvias a mitad de la semana

El paso del Frente Frío número 50 comenzará a generar cambios en las condiciones del clima en la Península de Yucatán durante los próximos días, por lo que autoridades meteorológicas mantienen vigilancia ante el aumento en el potencial de lluvias y tormentas en Mérida.

Durante la mañana de este lunes 11 de mayo de 2026, el sistema frontal se localizaba sobre el noreste del país y el noroeste del Golfo de México.

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De acuerdo con los pronósticos, el Frente Frío avanzará gradualmente hacia el sureste y se aproximará a la región peninsular entre miércoles y jueves.

Ante este panorama, se prevé que en Mérida incrementen las probabilidades de precipitaciones, así como la presencia de tormentas eléctricas entre el miércoles 13 y jueves 14 de mayo.

Aunque en los próximos días continuarán las altas temperaturas en Yucatán, el acercamiento del sistema frontal favorecerá condiciones de inestabilidad atmosférica, con posibles lluvias fuertes de manera aislada, rachas de viento y actividad eléctrica.

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Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales, especialmente por posibles cambios en la intensidad de las lluvias y tormentas conforme el fenómeno se acerque a la Península de Yucatán.

Asimismo, se pide a la población tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas o cortes de energía derivados de las tormentas que pudieran registrarse a mitad de semana.