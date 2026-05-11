Nacen en Yucatán los primeros siete becerros por inseminación artificial en un rancho de Sucilá

Como resultado del Programa de Mejoramiento Genético y Repoblamiento Ganadero, que impulsa el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), nacieron los primeros siete becerros por inseminación artificial en el rancho Kenedy, ubicado en el municipio de Sucilá.

El rancho es propiedad del pequeño ganadero Roger Alonso Moreno Monforte, quien recibió este apoyo como parte de una estrategia orientada a fortalecer la productividad, elevar la calidad del hato, aumentar las cabezas de ganado y respaldar a las familias dedicadas a la actividad pecuaria en el estado.

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El productor destacó que este apoyo ha sido positivo para su rancho y que el nacimiento de los becerros representa una esperanza para fortalecer su actividad, al demostrar que es posible impulsar el campo yucateco con herramientas especializadas.

“De 10 que se inseminaron nacieron siete, lo que nos favorece e impulsa a las y los pequeños ganaderos a crecer. Todo esto es positivo, pero también influye mucho que los animales estén saludables y bien alimentados para concebir”, señaló.

Con estos nacimientos se constata el beneficio del programa, que acerca tecnología reproductiva a las y los productores, quienes anteriormente tenían pocas posibilidades de acceder a este tipo de herramientas. Las y los veterinarios que integran el programa Renacer Ganadero, responsables de realizar las inseminaciones, dan seguimiento a la salud de los becerros y de las vacas.

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Moreno Monforte, quien desde hace 20 años se dedica a la lechería y engorda de ganado, agradeció este apoyo, al señalar que permite a las y los ganaderos mejorar las condiciones genéticas de su hato y favorecer su producción.

En una primera etapa, se apoyará a mil ranchos en todo el estado mediante la inseminación artificial con semen de toros Brahman, sin costo para las y los productores, como parte del Programa de Mejoramiento Genético y Repoblamiento Ganadero.