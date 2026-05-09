Supervisa el gobernador Joaquín Díaz Mena avances de la reconstrucción del mercado de Ticul

El gobernador de Joaquín Díaz Mena supervisó este sábado 8 de mayo los avances de la reconstrucción del Mercado Municipal de Ticul, una obra considerada prioritaria para fortalecer la actividad económica y comercial en el sur del estado.

Acompañado de autoridades municipales y estatales, Díaz Mena constató el progreso de los trabajos, que actualmente presentan un importante nivel de avance, y que buscan dignificar uno de los principales centros de abasto de la llamada “Perla del Sur”.

Las obras de reconstrucción del mercado iniciaron el 15 de septiembre de 2025, cuando el Gobierno del Estado dio el banderazo de arranque al proyecto con una inversión superior a los 47 millones de pesos. La rehabilitación contempla nuevos locales comerciales, áreas de comida, mejoras en los servicios sanitarios, sistema eléctrico moderno y espacios más cómodos para comerciantes y consumidores.

“Seguimos trabajando para fortalecer la infraestructura y llevar bienestar a todo Yucatán”, expresó el mandatario estatal durante su visita al municipio.