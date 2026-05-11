SSP confirma dos detenidos por el intento de asalto armado al Sur de Mérida

Una intensa movilización policiaca se registró en el Sur de Mérida, luego de que dos sujetos fueran detenidos tras un presunto intento de robo en la colonia Emiliano Zapata Sur, donde habrían intentado apoderarse de una mochila con dinero en efectivo.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el hecho ocurrió cuando el encargado del traslado de valores de una empresa colocó una mochila con dinero en la parte trasera de un vehículo particular, justo en el área destinada para pasajeros.

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Sin embargo, al momento de abordar la unidad, una motocicleta con dos individuos se aproximó al lugar y uno de ellos abrió la puerta del automóvil para tomar la mochila e intentar darse a la fuga junto con su cómplice.

La rápida reacción del afectado evitó el robo, pues logró sujetar a uno de los ocupantes de la motocicleta, provocando que cayera mientras escapaban. Testigos que se encontraban cerca intervinieron y ayudaron a retener al presunto responsable.

Minutos después, el segundo involucrado también fue localizado y asegurado por elementos policiacos.

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Los detenidos fueron identificados como M.C.S.M., de 24 años de edad, originario de Tabasco y conocido con el alias de “Sonri”, así como J.M.A.P., de 27 años, originario de Yucatán.

Durante la intervención, autoridades aseguraron un arma corta, la cual quedó a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones pertinentes.

Ambos sujetos fueron trasladados ante la autoridad competente, donde se determinará su situación jurídica conforme a la ley.