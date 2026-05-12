Vecinos de Kanasín están hartos de los apagones, “No piensan en nuestras familias”, aseguran

Las noches en Kanasín se han convertido en una ruleta de incertidumbre. En plena temporada de calor extremo, decenas de familias aseguran vivir entre apagones constantes que los dejan sin ventiladores, sin agua y con el temor de que sus electrodomésticos terminen dañados.

Y es que entre el sofocante calor y la oscuridad repentina, habitantes de Kanasín dicen estar al límite, pues los apagones constantes no solo interrumpen su descanso, sino que afectan alimentos, aparatos eléctricos y la tranquilidad de cientos de familias que exigen una solución urgente.

Entre las colonias más afectadas han sido San Camilo, Francisco Villa, Vistana, Fontana, Villas de Oriente, Álamos de Oriente, Alameda, Encinos, Las Palmas, Amenecer, Puerta del Sol, así como la comisaría de San Pedro Nohpat.

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Vecinos han organizado manifestaciones en contra de la CFE, cerrando vialidades para exigir una mejor atención a esta problemática que aumenta cada año en temporada de calor entre los meses de abril y mayo, dejando graves pérdidas a las familias, pues sus electrodomésticos han sufrido daños, además de que debido al prolongado tiempo sin el servicio, sus alimentos se han echado a perder.

“No piensan en nuestras familias, nuestros niños lloran por el calor y no duermen", declaró una vecina en redes sociales, sitio donde se han generado mayores quejas, haciendo un llamado a la CFE para atender la problemática.

Señalaron que la situación suele registrarse por las noches entre las 8 y 10 horas, causando problemas a su tiempo de descanso, pues debido al calor y sin electricidad, pasan desvelos y afectan a sus jornadas cotidianas del día siguiente.

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Por esta razón, familias han planteado buscar soluciones, pues al persistir estas afectaciones, planean protestas que incluyan cierres de vialidades y acudir directamente a la CFE para exigir mejor atención a Kanasín.

Ayuntamiento de Kanasín responde a los apagones

Ante los constantes reclamos de los vecinos de Kanasín, el alcalde Edwin Bojórquez ha enviado al menos tres informes a la CFE para pedir que se atiendan los constantes apagones en la ciudad.

Recientemente, sostuvo una reunión con el superintendente de la CFE, Jorge Rafael Padilla Díaz, así como Reyes Luciano Koh Can, jefe del Departamento Comercial de la paraestatal, a quienes les manifestó la preocupación ciudadana por los constantes cortes de energía.

Señaló que las fallas eléctricas han afectado al vida cotidiana de las familias de Kanasín, además de su economía al registrar pérdidas en los hogares y pequeños comercios de la zona.