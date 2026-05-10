Vecinos de Mérida explotan contra la CFE y la Japay por falta de agua y apagones constantes

Decenas de vecinos protestaron esta mañana frente a las oficinas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay), en la avenida Remigio Aguilar de la colonia Alemán, en protesta porque desde hace días tienen problemas con el suministro del vital líquido en sus domicilios.

Según explicaron los quejosos, la presión del agua en muchos de los domicilios es muy baja, mientras que es otros es prácticamente nula, lo cual afecta a las colonias Alemán, Jesús Carranza, San Carlos y San Esteban, entre otras, con las consecuentes afectaciones para las actividades cotidianas.

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Cansados de esta situación, desde hace días se organizaron a través de redes sociales y lanzaron la convocatoria para que todos los afectados acudan a las instalaciones de la Japay, en la avenida Remigio Aguilar entre calles 24 y 26 de la colonia Alemán, a fin de exponer la situación y buscar un diálogo con el director de la dependencia, Francisco Torres Rivas.

Sin embargo, no lo encontraron, pero en su lugar salió a atenderlos el subdirector técnico de distribución, Gilberto Enríquez Soberanis, quien primero habría dicho que el problema puede tardar en solucionarse varios meses, pero posteriormente les pidió que regresaran mañana lunes, a fin de entable diálogo directo con el director Torres Rivas.

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Los inconformes solicitaron que mientras se soluciona el problema que les aqueja, se les suspendan los cobros bimestrales de agua, pues no están disfrutando de este servicio, pero insistieron en que se dé una solución a la brevedad posible, pues ya son varios días que no cuentan con el vital líquido en sus tomas domiciliarias, o bien no cuenta con la suficiente presión para llegar a los tinacos y tienen que estar acarreando cubetas.

Apagones, otro problema constante

Hartos de estar varios días sin energía eléctrica, decenas de familias de la colonia Pinzón 2, cerca de Francisco de Montejo, se plantaron en la calle 49A con 40, y mantuvieron bloqueada la vialidad durante horas, debido a que desde el jueves se quedaron sin energía eléctrica, con las consecuentes afectaciones.

Según dijeron los quejosos, al solicitar el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras quedarse sin el servicio, se realizó la revisión de la zona afectada y se determinó que el problema fue por un transformador que se quemó.

Asimismo, les informaron que tomaría de tres a cuatro días dar una solución, por lo que cansados de sufrir con el calor y al ver que sus alimentos se descomponían por las altas temperaturas, se plantaron en el cruce mencionado, exigiendo pronta atención.

Son aproximadamente 50 familias afectadas, muchas de las cuales mantuvieron el bloqueo, mismo que suspendieron por los rayos del Sol de las primeras horas del día.

Dijeron que repetirán la acción cuantas veces sea necesario hasta que les arreglen el transformador.