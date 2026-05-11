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Kanasín registra dos apagones en 48 horas y causa enojo a los vecinos

Fraccionamientos y colonias de Kanasín registran apagones constantes por las noches.

Por Redacción Por Esto!

11 de may de 2026

1 min

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Los apagones han causado afectaciones a los vecinos de Kanasín
Los apagones han causado afectaciones a los vecinos de Kanasín / Especial

Fraccionamientos de Kanasín han registrado constantes apagones, pues en 48 horas se han registrado dos en diversas zonas, causando afectaciones a los vecinos, pues declaran que sin luz y con el calor, es complicado soportar el día.

De acuerdo con vecinos de Kanasín, apenas el sábado en la noche tuvieron afectaciones en el servicio eléctrico, el cual fue reportado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y atendido hasta la mañana del domingo.

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Sin embargo, ese mismo día, vecinos nuevamente sufrieron un apagón, el cual hasta este lunes, permanecen sin electricidad a principios de la semana.

Entre las zonas afectadas se encuentran Valle Oriente, San Camilo, Pancho Villa, Fontana, Encinos, Villas de Oriente y la comisaría de San Pedro Nohpat.

Restaurantes y negocios turísticos reportan hasta tres fallas eléctricas al día.

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Hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad no ha dado una postura al respecto ante los constantes apagones que se han registrado en el municipio.

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