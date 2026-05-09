Apagones en Mérida: Vecinos del fraccionamiento Mulsay bloquean calle tras horas sin electricidad

Alma Ortiz Trejo, vecina de la calle 41 entre 20 y 22 del fraccionamiento Mulsay, en la zona de San Pablo, ubicada en la parte posterior del cementerio Xoclán, informó que los habitantes cerraron la vialidad en protesta para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica.

La afectada, quien habita en el predio número 313 de la calle 41, explicó que el pasado domingo un camión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) derribó los cables de alta tensión, dejando sin energía eléctrica durante cinco días a los vecinos del sector.

Indicó que apenas el jueves se realizaron las reparaciones y el servicio había sido restablecido; sin embargo, hace unas horas otro camión volvió a tirar los cables, provocando nuevamente la suspensión del suministro eléctrico.

Noticia Destacada Vecinos del Sur de Mérida retienen a empleado de la CFE tras sufrir apagones

Esta situación generó el descontento de los habitantes, quienes decidieron bloquear la vialidad en espera de una pronta respuesta de las autoridades.

Al lugar arribaron unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero los vecinos se negaron a reabrir la arteria, argumentando que ya son demasiados los problemas ocasionados por la falta de electricidad.

“Nosotros pagamos puntualmente nuestros recibos y no es justo que, un día antes de la celebración del Día de las Madres, nos dejen sin este servicio básico”, expresó Ortiz Trejo.