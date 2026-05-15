SSN confirma sismo de magnitud 4.0 al Sur de Yucatán; fue perceptible en más de 10 municipios

La noche del jueves 14 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 con epicentro al noreste del municipio de Chapab, Yucatán, el cual fue percibido en diversas comunidades del sur y centro del estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy).

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De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 22:40 horas, con coordenadas Latitud 20.533° y Longitud -89.455°, localizado a 17 kilómetros al noreste de Ticul y a una profundidad de 5 kilómetros.

Tras el evento, autoridades estatales activaron los protocolos de monitoreo y coordinación con los 106 municipios de Yucatán para verificar posibles afectaciones. Hasta el momento, no se han reportado daños estructurales ni personas lesionadas en las localidades cercanas al epicentro.

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Según el análisis realizado por el Centro Estatal de Monitoreo de Procivy y con base en la información emitida por el SSN, los municipios donde el sismo tuvo mayor percepción fueron Tecoh, Ticul, Chapab, Sacalum, Mama, Dzán, Maní, Chumayel, Tekit, Abalá y Homún.

La dependencia señaló que la percepción del movimiento fue moderada, lo que significa que algunas personas lograron sentir el sismo y en ciertos casos se registró la caída de objetos mal colocados dentro de viviendas o establecimientos.

Protección Civil también explicó que, debido a las características del suelo kárstico de la península de Yucatán, la percepción sísmica puede extenderse a mayores distancias de las estimadas habitualmente, ya que este tipo de terreno favorece una baja atenuación de las ondas sísmicas.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia o a las unidades municipales de Protección Civil.