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Campeche / Sucesos

Localizan sin vida a menor de 16 años en la colonia Mirador de Campeche; señalan suicidio

El adolescente habría cometido suicidio al ser hallado colgado de unos cables dentro de la vivienda.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

15 de may de 2026

1 min

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Paramédicos intentaron reanimarlo sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales
Paramédicos intentaron reanimarlo sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales / Especial

Un adolescente de 16 años fue localizado ahorcado y sin vida al interior de su domicilio ubicado en la colonia Mirador, generando la movilización de policías y personal de la Fiscalía General del Estado.

El hecho ocurrió sobre la calle Buenos Aires por Galena, donde familiares encontraron al menor suspendido con cables dentro de la vivienda, posterior a no tener respuesta e ingresar a su habitación.

Tras el macabro hallazgo dieron parte al número de emergencias llegando paramédicos del sector salud quienes intentaron reanimarlo sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por los agentes mientras personal ministerial y peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes.

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