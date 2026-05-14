Claudia Sheinbaum en Yucatán: Estas serán sus actividades en Mérida, Progreso y Kanasín

Este sábado 16 y domingo 17 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo regresará a Yucatán, donde inaugurará y supervisará importantes proyectos de infraestructura económica, de salud y educación que se realizan en conjunto con el Gobierno federal.

Lo que se prevé sea la sexta visita a Yucatán de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México, será parte de la apertura de la entidad a nuevos proyectos que serán entregados a lo largo del sexenio.

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Todo comenzará desde el viernes 15 de mayo, donde la Mandataria, tras encabezar su conferencia matutina desde Palacio Nacional y formar parte de la ceremonia por el Día del Maestro, viajará a Campeche, donde presentará el Plan Campeche en el Parque Industrial Bicentenario a las 16:00 horas.

Se prevé que durante la noche del mismo día, viaje hacia Yucatán, pues el sábado a las 10:00 de la mañana inaugurará el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios N. 305, (CBTIS) #305 en Ciudad Caucel, Mérida.

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Este mismo día a las 11:30 horas viajará a Kanasín, donde será la inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, cerrando sus actividades del día a las 15:30 horas con la apertura del Hospital de Puerto Progreso.

La Presidenta pernoctará en el estado, donde tendrá más reuniones privadas para que el domingo 17 de mayo a las 10:00 de la mañana se dirija al Sur de Mérida, donde será la inauguración del nuevo Hospital Agustín O'Horán.

En el mismo evento se realizará la firma del Gobierno de México y de Yucatán para la integración del estado al sistema IMSS-Bienestar.