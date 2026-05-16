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Claudia Sheinbaum visita Kanasín para inaugurar la Universidad Rosario Castellanos

La presidenta Claudia Sheinbaum avanza con su agenda de actividades en Yucatán.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

16 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Inaugura la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín
Claudia Sheinbaum Inaugura la Universidad Rosario Castellanos en Kanasín / Luis PG

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este sábado la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en la ciudad de Kanasín, importante obra que beneficiará a estudiantes de nivel Superior en Yucatán.

Acompañada del gobernador Joaquín Díaz Mena y el titular de la SEP, Mario Delgado, se inaugura esta obra que fortalecerá la oferta de educación superior gratuita en Yucatán y abrirá nuevas oportunidades de formación profesional para las y los jóvenes del estado.

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El nuevo plantel contará con capacidad para 1,300 estudiantes, 31 aulas, centros de cómputo, laboratorio, áreas administrativas y espacios totalmente nuevos para el desarrollo académico.

Lla planta baja contará con 12 aulas, dos centros de cómputo, un laboratorio, área administrativa, comedor y cocina para las y los alumnos, mientras que en la planta alta habrá 19 aulas que fortalecerán las condiciones de estudio y convivencia para una matrícula de 1,300 estudiantes.

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Ofrecerá carreras orientadas a preparar a las y los jóvenes en áreas vinculadas con la tecnología, el desarrollo humano y el cuidado del medio ambiente, a fin de ampliar sus oportunidades de incorporación al ámbito laboral.

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