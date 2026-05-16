Claudia Sheinbaum inaugura el CBTis 305 en Ciudad Caucel, Mérida

Como parte de su agenda en Yucatán, este sábado 16 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) N. 305 en Ciudad Caucel, Mérida.

En punto de las 10:00 de la mañana, la Presidenta acompañada del gobernador Joaquín Díaz Mena y autoridades tanto estatales como federales, inaugurarán el nuevo plantel educativo al Poniente de la capital yucateca.

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En este CBTis se ofrecerán especialidades alineadas a la Universidad Politécnica de Yucatán, como robótica y automatización, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Además, contará con 12 aulas didácticas, un laboratorio multifuncional, tres talleres especializados, un aula de cómputo, áreas administrativas, sala de maestros, sanitarios y una cancha de usos múltiples techada.

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Con la inauguración de este plantel se da respuesta a la necesidad de las y los habitantes de esta zona de contar con más espacios de educación media superior.

Se ofrecerá un bachillerato tecnológico dual, donde las y los jóvenes podrán obtener su certificado de preparatoria para continuar sus estudios en la universidad o graduarse con una cédula profesional técnica.