Alertan por la circulación de bebidas alcohólicas adulteradas en Yucatán

Autoridades sanitarias reforzaron la alerta por la venta y consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, al advertir que estos productos pueden provocar intoxicaciones graves, daños neurológicos e incluso la muerte.

Como parte de la Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en coordinación con autoridades estatales, exhortó a la población a verificar la autenticidad de las bebidas alcohólicas antes de comprarlas o consumirlas.

Recordaron que uno de los principales riesgos del alcohol adulterado es la presencia de metanol u otras sustancias tóxicas utilizadas para alterar o incrementar el volumen de las bebidas, que pueden provocar desde mareos, vómitos y pérdida de visión, hasta afectaciones irreversibles al sistema nervioso central.

Noticia Destacada Cofepris alerta por venta de medicinas falsas en Yucatán; las detectan en tianguis, redes sociales y comercios no autorizados

Indicadores clave

De acuerdo con las recomendaciones emitidas, una bebida alcohólica auténtica debe contar con sellos fiscales íntegros, etiquetas legibles, código de barras visible y un envase sin alteraciones; también hay que desconfiar de botellas con tapas violadas, etiquetas mal impresas, sedimentos extraños, olores inusuales o precios excesivamente bajos.

Asimismo, se hizo énfasis en evitar la compra de bebidas en establecimientos clandestinos, comercios no regulados o mediante ventas informales, ya que estos puntos representan mayor riesgo de comercialización de productos ilegales o falsificados.

Las autoridades sanitarias señalaron que, ante cualquier irregularidad, es importante denunciar la venta de productos sospechosos y abstenerse de consumir bebidas cuya procedencia no pueda verificarse.

Noticia Destacada Escándalo sanitario en Yucatán: detectan uso de medicamento falso en tratamiento contra el cáncer

En Yucatán, el reforzamiento de estas acciones ocurre en paralelo a las campañas para combatir medicamentos irregulares, suplementos sin registro y productos que incumplen las normas sanitarias, en un contexto donde la vigilancia epidemiológica y comercial busca reducir riesgos para la población.

Especialistas en salud pública advirtieron que el consumo de bebidas adulteradas suele incrementarse en reuniones sociales, fiestas y eventos masivos, debido a la venta de productos a bajo costo y sin controles de calidad, situación que aprovechan redes ilegales para distribuir alcohol falsificado.