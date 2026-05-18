Adelanto de las vacaciones de Verano en Yucatán obligan a replantear la promoción turística

El ajuste al calendario escolar que adelanta el inicio de las vacaciones de verano ya encendió las alertas en el sector turístico y hotelero de Mérida, que comenzó a reorganizar sus estrategias de promoción para captar visitantes nacionales e internacionales durante la próxima temporada.

El secretario técnico de la Unidad de Turismo Municipal, Armando Casares, informó que el Ayuntamiento y la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán preparan una campaña anticipada enfocada principalmente en turismo familiar, ante la incertidumbre que generó el posible cambio de fechas entre prestadores de servicios y viajeros.

Reconoció que el anuncio tomó por sorpresa tanto al sector educativo como al turístico, debido a que inicialmente se manejó como una propuesta y no como una decisión definitiva, situación que obligó a replantear estrategias comerciales y de promoción.

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Pese al escenario de incertidumbre, Armando Casares afirmó que Mérida busca aprovechar la temporada para fortalecer su posicionamiento como destino turístico complementario, especialmente rumbo al próximo Mundial de Futbol.

Indicó que actualmente continúa activa la campaña Entre gol y gol, diseñada para atraer a visitantes internacionales que viajarán a México para seguir a sus selecciones durante la justa mundialista.

Aunque Mérida no será sede oficial del Mundial, el objetivo es convertir a la capital yucateca en una alternativa turística para quienes visiten destinos cercanos.

Detalló que la nueva estrategia de verano estará enfocada principalmente en familias que viajan en automóvil, avión o autobús y que suelen combinar destinos como Cancún y Mérida en un mismo recorrido vacacional.

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En ese sentido, destacó la importancia estratégica del aeropuerto de Cancún, considerado una de las principales puertas de entrada de turistas internacionales hacia el Sureste mexicano.

Como parte de la campaña, Mérida reforzará su promoción en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, así como en mercados internacionales con conexión aérea directa hacia la capital, entre ellos Miami, Houston y Toronto.

Asimismo, se contemplan acciones promocionales en Centro y Sudamérica, y en plataformas digitales dirigidas al mercado europeo.

Casares explicó que la estrategia no se limitará a la difusión institucional, sino que incluirá convenios con plataformas especializadas en viajes y reservaciones para ofrecer paquetes turísticos vinculados con la marca Visit Mérida.