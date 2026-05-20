Convocan a voluntarios para cuidar tortugas marinas en Celestún, El Cuyo y Holbox

Miles de tortugas marinas ya comenzaron a llegar a las costas de la Península de Yucatán para desovar, actividad que marca el inicio de una nueva temporada de anidación en playas de alta importancia ambiental.

Ante este periodo crucial para la supervivencia de esta especie en veda permanente, organizaciones conservacionistas convocaron a ciudadanos y voluntarios a integrarse a los campamentos de protección instalados en Celestún, El Cuyo e Isla Holbox.

El programa de voluntariado contempla actividades de monitoreo diurno y nocturno en playas, protección y limpieza de nidos, así como acciones de educación ambiental en comunidades locales para fortalecer la preservación de estas especies amenazadas.

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De acuerdo con la información difundida por los organizadores, las labores permiten no sólo vigilar y cuidar el arribo de los quelonios, sino también reducir riesgos que enfrentan durante la anidación, como la depredación de huevos, contaminación, tránsito de vehículos y afectaciones provocadas por la presencia humana en las costas.

Las playas de Yucatán y Quintana Roo forman parte de las zonas más importantes para la reproducción de diversas especies de tortugas marinas, que cada temporada regresan al mismo sitio donde nacieron para depositar sus huevos.

Principales amenazas para la supervivencia

Sin embargo, especialistas han advertido que el cambio climático, la erosión costera y la acumulación de residuos sólidos, entre otros, representan amenazas crecientes para su supervivencia.

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En este contexto, las organizaciones ambientales recalcaron la importancia de involucrar a la ciudadanía en acciones de conservación que permitan proteger los nidos y garantizar playas seguras para los ejemplares que llegan cada año al litoral peninsular.

Los voluntarios también participarán en actividades de sensibilización dirigidas a los habitantes de comunidades y a los visitantes, con el fin de promover prácticas responsables en zonas costeras reforzar la cultura de respeto hacia la fauna marina.

“Aprende, conecta con la naturaleza y contribuye a que más tortugas continúen encontrando playas seguras para regresar”, señalaron en la invitación difundida para esta temporada.

Los campamentos operan en Celestún, El Cuyo e Isla Holbox, puntos reconocidos por el arribo constante de tortugas durante la época de anidación.

Las personas interesadas en integrarse al voluntariado pueden solicitar más información a través del correo electrónico: tortugasmarinas@pronatura-ppy.org.mx.