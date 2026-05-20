México registra su mayor avance en paz en una década, afirma Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó durante su conferencia matutina de este miércoles que el país registró una mejora de 5.1% en los niveles de paz durante 2025, un avance que calificó como el más significativo de los últimos diez años, de acuerdo con los resultados del Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.

La mandataria señaló que los resultados reflejan una tendencia positiva en materia de seguridad y subrayó que parte de este avance está relacionado con la reducción de homicidios registrada durante el último año. El informe indica que el país experimentó una disminución de 22.7% en los homicidios, uno de los factores que más influyó en la mejora general de los indicadores.

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Sin embargo, el estudio también advierte que, pese a la mejora observada, aún persisten desafíos importantes en materia de violencia y seguridad pública. Entre ellos se encuentran el aumento de delitos como la violencia familiar, las desapariciones y la extorsión en algunas regiones del país.

El Índice de Paz México 2026 también señala que la violencia ha cambiado de dinámica en diversos estados, debido a la fragmentación de organizaciones criminales y la disputa por economías locales, lo que genera nuevas formas de inseguridad que afectan a distintas comunidades.

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Además, el informe expone que el impacto económico de la violencia continúa siendo considerable. Durante 2025 representó aproximadamente 11% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que evidencia que los retos estructurales relacionados con la justicia, la prevención y el fortalecimiento institucional continúan siendo factores determinantes para la construcción de una paz sostenibl