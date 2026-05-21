“Nuestros hijos llegan con miedo”: Padres de una primaria de Tizimín acusan a una maestra de malos tratos a los alumnos

La inconformidad de padres de familia estalló la mañana de ayer en la escuela primaria Luis Álvarez Barret, ubicada en la colonia Santo Domingo, donde realizaron una protesta pacífica para exigir la destitución de la maestra Merly O. S., titular de sexto grado, a quien acusan de presuntos malos tratos contra estudiantes.

Con carteles, reclamos y visiblemente molestos, madres y padres de familia se reunieron en el plantel para denunciar lo que calificaron como una situación que ha afectado emocional y físicamente a varios menores desde hace tiempo. Los inconformes pidieron la intervención inmediata de las autoridades educativas y expusieron sus señalamientos ante el supervisor de zona, Francisco Loría Serrano.

Durante la protesta, alrededor de cuatro madres de familia ofrecieron su testimonio, afirmando que sus hijos han sido víctimas de presuntos abusos dentro del salón de clases. Entre las acusaciones mencionaron pellizcos, bofetadas, pescozones y humillaciones verbales, pues señalaron que la docente supuestamente llamaba “burros” a algunos alumnos o los hacía sentir menos frente a sus compañeros.

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Otra de las denuncias que generó indignación entre los presentes fue la presunta negativa para permitir que algunos estudiantes acudieran al baño durante clases. De acuerdo con las madres, esta situación habría provocado que algunos menores realizaran sus necesidades fisiológicas dentro del aula y posteriormente fueran obligados a limpiar.

“Nuestros hijos llegan con miedo, llorando y sin ganas de venir a la escuela”, expresaron algunas madres, quienes aseguraron contar con pruebas y testimonios que respaldan sus denuncias.

Los padres también acusaron a la dirección escolar de tener conocimiento de los presuntos hechos sin intervenir oportunamente. Incluso, señalaron que las quejas no serían recientes, pues aseguraron que generaciones anteriores también habrían enfrentado situaciones similares con la misma docente.

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Uno de los casos que más llamó la atención fue el de doña Nancy, señalada por otros padres como una de las primeras madres en alzar la voz sobre esta problemática. Según se informó durante la protesta, presuntamente se le ofreció brindar protección únicamente a sus hijos; sin embargo, ella rechazó la propuesta al considerar que el problema podría continuar afectando a otros estudiantes.

Tras escuchar las inconformidades, el supervisor escolar Francisco Loría Serrano sostuvo comunicación telefónica con autoridades superiores y posteriormente informó a los presentes que hoy a las 8:00 horas se realizará una reunión con el jefe de sector, Carlos Augusto Torres Góngora, para analizar el caso y definir las acciones correspondientes.

Mientras tanto, como medida provisional, se acordó que la docente señalada se retirara temporalmente del plantel, situación que fue verificada por los propios padres, quienes permanecieron en la escuela hasta la salida de sus hijos.