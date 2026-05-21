Paro del Circuito Metropolitano de Mérida: choferes suspenden operaciones de la ruta Va y Ven hoy jueves 21 de mayo

Choferes de la ruta Circuito Metropolitano del Sistema Va y Ven suspendieron operaciones como protesta.

Por Redacción Por Esto!

21 de may de 2026

1 min

La Agencia de Transporte no ha informado sobre la protesta del Circuito Metropolitano / Especial

La ciudad de Mérida amaneció con la protesta de choferes de la ruta Circuito Metropolitano del Sistema Va y Ven, suspendiendo sus operaciones este jueves 21 de mayo.

De acuerdo con testimonios de algunos conductores, la suspensión de actividades surgió como medida de protesta ante inconformidades relacionadas con sus condiciones laborales.

Los operadores señalaron que desde hace varios días habían externado diversas solicitudes a la empresa encargada del servicio, aunque hasta ahora no habrían obtenido una respuesta favorable.

Hasta el momento, las autoridades y la empresa concesionaria no han dado a conocer una hora estimada para la reactivación total del servicio, por lo que persiste la incertidumbre entre los usuarios habituales del Circuito Metropolitano.

