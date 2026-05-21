Nuevo Hospital O'Horán operará en su totalidad hasta finales de mayo; avanza el traslado de pacientes y médicos

El nuevo Hospital General Dr. Agustín O’Horán entrará en funcionamiento pleno hacia finales de mayo, con la apertura gradual de servicios especializados y el traslado escalonado de pacientes y personal médico desde las antiguas instalaciones, informó la directora del nosocomio, doctora María Teresa Zapata Villalobos.

La funcionaria explicó que el proceso de mudanza se realiza de manera paulatina para garantizar la seguridad de los pacientes hospitalizados y asegurar que cada área opere correctamente antes de recibir mayor demanda médica.

“El cambio debe hacerse con orden porque hablamos de personas enfermas; necesitamos garantizar que los equipos estén funcionando adecuadamente y que cada espacio esté listo para brindar atención”, señaló.

De acuerdo con la directora, el hospital trabajará bajo el esquema IMSS-Bienestar, por lo que consultas, estudios de laboratorio, rayos X y diversos servicios médicos serán completamente gratuitos para los pacientes sin seguridad social.

El nuevo complejo médico ofrecerá atención especializada en áreas como ginecología, pediatría, medicina interna, obstetricia, cirugía, oftalmología, otorrinolaringología, psicología y trabajo social, entre otras. Sin embargo, aclaró que por tratarse de un hospital de tercer nivel no contará con consulta general como servicio principal.

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Aun así, indicó que cualquier persona que llegue solicitando atención será orientada o canalizada al área correspondiente.

Instalarán un albergue

El gobernador Joaquín Díaz Mena realizó una visita de supervisión al nuevo hospital y verificó el funcionamiento de las áreas en las que se atiende a pacientes transferidos la semana pasada, previo a la inauguración.

En compañía de la doctora Zapata Villalobos, el Mandatario constató que todo el personal se encuentra listo para recibir a las y los pacientes.

“También vamos a poner al servicio de los ciudadanos, enfrente de la entrada principal, un albergue para familiares de enfermos que tuvieran que quedarse a acompañarlos. Va a estar muy cerca, en lo que se hace un proyecto de un albergue más amplio en los terrenos que tenemos aquí alrededor”, destacó Díaz Mena.

Apertura de Urgencias

Actualmente, médicos, enfermeras y pacientes continúan siendo trasladados desde el antiguo O’Horán hacia el nuevo edificio, considerado por autoridades federales y estatales como uno de los hospitales públicos más grandes y modernos del sureste mexicano.

La doctora Zapata Villalobos detalló que el próximo 26 de mayo comenzará formalmente la operación del área de urgencias y posteriormente se habilitarán los servicios de pediatría, obstetricia y neonatología. Una vez concluido el traslado total, se cerrarán definitivamente las antiguas instalaciones del hospital.

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Durante el recorrido realizado en el nuevo inmueble, familiares de pacientes destacaron la atención médica gratuita que ya se brinda en algunas áreas. Dos personas aguardaban el horario de visita para acompañar a una familiar con problemas renales que había recibido tratamiento de diálisis. “Nos están atendiendo sin cobrarnos un peso”, comentaron.

Traslados privados

La directora informó que algunas ambulancias privadas han comenzado a trasladar pacientes al área de Urgencias antes de su apertura oficial, lo que ha generado complicaciones operativas debido a que aún se encuentra en proceso de instalación total del personal y equipamiento médico.

El nuevo Hospital O’Horán fue inaugurado el pasado fin de semana por la presidenta Claudia Sheinbaum dentro del modelo federal IMSS-Bienestar y cuenta con cientos de camas hospitalarias, quirófanos y decenas de especialidades médicas. Autoridades federales han señalado que el complejo fue diseñado para fortalecer la atención médica gratuita en Yucatán y el Sureste del país.