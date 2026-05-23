¡Chichén Itzá sigue cerrada! Fracasa diálogo con artesanos y protestas mantienen cerrado el sitio

Hasta ayer no existía una fecha definida para reanudar las operaciones normales en la zona arqueológica de Chichén Itzá, luego de que concluyera sin acuerdos la segunda mesa de diálogo entre artesanos, guías de turistas y autoridades estatales y federales. El conflicto se derivó de la entrada en funciones del nuevo Centro de Atención a Visitantes (Catvi).

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La falta de consensos mantiene paralizada la actividad en uno de los sitios arqueológicos más importantes del país y principal motor económico del Oriente de Yucatán. Los grupos inconformes exigen la reapertura del antiguo parador turístico, cerrado desde la noche del pasado 18 de mayo para permitir el funcionamiento del Catvi, complejo construido junto al Museo de Sitio como parte de la infraestructura vinculada al Tren Maya.

Mientras continúan las protestas, el Gobierno federal prepara denuncias penales contra los presuntos líderes del movimiento y un abogado señalado de encabezar la toma de instalaciones y la liberación temporal del acceso. Las querellas serían por posibles daños a propiedad federal y afectaciones patrimoniales derivadas del ingreso gratuito de visitantes durante los días de protesta.

Plantón frente al Centro de Atención

Durante la más reciente reunión, representantes comunitarios entregaron actas de asambleas respaldadas por más de 3 mil 900 firmas para demostrar el rechazo de los habitantes al nuevo modelo de operación. Acusaron a las autoridades de intentar imponer el proyecto sin entregar documentación formal sobre las condiciones de funcionamiento.

Tras el fracaso de las negociaciones, el Consejo Indígena de Pisté aclaró que la comunidad no mantiene bloqueado el acceso a la zona arqueológica ni la carretera federal; el plantón permanece únicamente en el acceso al Catvi, por lo que la suspensión de operaciones corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Gobierno del estado.

Las demandas

Entre los planteamientos figuran el compromiso de evitar el desplazamiento de artesanos de la zona arqueológica, facilitar créditos para la producción y otorgar apoyos económicos para equipar los locales dentro del Catvi. También han solicitado que el nuevo complejo cuente con servicios adecuados de telefonía e internet, indispensables para los pagos electrónicos. Por ahora, las negociaciones continúan abiertas, aunque sin señales claras de una solución inmediata.

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JGH