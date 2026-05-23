Profepa frena ecocidio en Yucatán: Clausuran predio en Umán por desmonte ilegal de selva

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal un predio ubicado en la comisaría de Yaxcopoil, municipio de Umán, tras detectar afectaciones ambientales derivadas del cambio ilegal de uso de suelo en terrenos forestales, donde fueron desmontadas casi tres hectáreas de selva secundaria sin autorización federal.

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De acuerdo con la dependencia, las actividades incluyeron la apertura de caminos y brechas, así como la habilitación de un banco de material pétreo, trabajos que se realizaron sin contar con los permisos emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La intervención ocurrió luego de denuncias difundidas en redes sociales y medios de comunicación sobre movimientos de maquinaria pesada y remoción de vegetación en la zona.

Tras una inspección forestal, personal de la Profepa colocó sellos de clausura temporal total y aseguró de manera precautoria dos máquinas utilizadas en el sitio: una excavadora hidráulica y una máquina tipo oruga. Según el reporte oficial, en el área afectada se removió vegetación natural de selva secundaria en una superficie aproximada de 2.92 hectáreas, mediante labores de desmonte, despalme y nivelación del suelo.

Múltiples afectaciones

La dependencia indicó que estas actividades provocaron pérdida de cobertura vegetal y afectaciones directas a los servicios ambientales que proporciona el ecosistema, además de realizarse sin medidas de mitigación o compensación ambiental.

Entre las áreas detectadas destaca un camino de acceso de mil 656 metros de longitud y ancho variable, el cual ocupa más de 11 mil metros cuadrados. En esa zona se documentó el derribo de vegetación herbácea, arbustiva y arbórea. En el predio conocido como Becanchén, parcela número 7, los inspectores detectaron además nuevas brechas y superficies desmontadas que abarcan más de 17 mil metros cuadrados adicionales.

Autorización requerida

La dependencia federal recordó que cualquier cambio de uso de suelo en terrenos forestales requiere autorización previa de la Semarnat, especialmente en entidades como Yucatán, donde la pérdida de cobertura vegetal se ha convertido en una de las principales preocupaciones ambientales derivadas del crecimiento inmobiliario y las actividades extractivas.

Aunque muchas de estas áreas son consideradas vegetación secundaria, expertos han señalado que cumplen funciones fundamentales para la recarga del acuífero, regulación de temperatura y conservación de fauna silvestre. La Profepa informó que ya inició el procedimiento administrativo correspondiente, aunque hasta el momento no se ha informado quién es el responsable directo de los trabajos realizados en el predio clausurado.

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JGH