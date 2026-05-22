Supervisan la mudanza al nuevo Hospital O'Horán de Mérida; servicios y atención total será a finales de mayo

Con la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital General "Dr. Agustín O’Horán", se fortalecieron los espacios de atención médica especializada, como Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal, áreas que amplían los servicios de salud en la entidad con tecnología moderna y atención especializada para las y los pacientes yucatecos, bajo el modelo deI MSS-Bienestar.

Para supervisar el avance gradual de la activación de los servicios y constatar la atención que ya se brinda a las familias yucatecas, el gobernador Joaquín Díaz Mena visitó la Unidad de Nefrología, donde se otorga terapia especializada de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal los siete días de la semana, las 24 horas, de manera gratuita para pacientes que lo requieren.

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Junto a la directora general del nuevo Hospital General "Dr. Agustín O’Horán", María Teresa Zapata Villalobos, el mandatario estatal se comprometió a seguir recorriendo las áreas del nuevo hospital, para informar a las y los yucatecos sobre el proceso de transición gradual del antiguo al recién inaugurado nosocomio, el cual, reiteró, concluirá a finales de mayo.

Por su parte, la jefa de Nefrología, Ana Julia Congote Gómez, expuso que el área de Hemodiálisis cuenta con 12 máquinas totalmente nuevas, mientras que la de Diálisis Peritoneal dispone de 14 máquinas automatizadas, con capacidad para brindar servicio a una población de más de 205 pacientes con enfermedad renal crónica.

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Asimismo, la jefa de Nefrología informó que desde el sábado 16 de mayo comenzaron a recibir pacientes referidos desde el antiguo hospital e, incluso, algunos del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, para iniciar sus terapias en esta unidad médica.