Jubilados de CFE y Pemex protestan en Mérida por recorte de pensiones

Más de 50 jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se manifestaron ayer frente al Palacio de Gobierno para exigir una respuesta inmediata a sus demandas por la reducción de sus pensiones, medida que, aseguran, afecta sus derechos patrimoniales y estabilidad económica.

Con pancartas y consignas como “La retroactividad es ilegal” y “La jubilación es un derecho”, los pensionados solicitaron nuevamente la intervención del Gobierno del Estado y del Congreso para atender la problemática que enfrentan desde hace varias semanas.

La protesta es parte de una movilización nacional realizada simultáneamente en la Ciudad de México, informó José Luis Pech, vocero de la Alianza Energética de Yucatán.

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Explicó que, como muestra de solidaridad con el movimiento nacional, los jubilados yucatecos decidieron dividirse en dos contingentes: uno en la Plaza Grande y otro frente al Congreso del Estado, con el objetivo de visibilizar la incertidumbre que viven miles de trabajadores retirados.

Negativa a reclamos

Uno de los principales reclamos del movimiento se centra en el actuar del Poder Judicial respecto a los amparos promovidos por los afectados. José Luis Pech denunció que diversas solicitudes están siendo rechazadas bajo los mismos argumentos, sin que exista un análisis individual de cada expediente.

“Cada jubilado tuvo condiciones de retiro distintas; sin embargo, todos los amparos están siendo desechados bajo la misma leyenda, lo que demuestra que no se están revisando de manera adecuada”, sostuvo.

Indicó que las negativas judiciales argumentan que los amparos “no proceden contra la Constitución”, situación que calificó como alarmante por las implicaciones legales que podría tener para otros sectores de la población.

Precedente “peligroso”

El representante advirtió que las modificaciones al artículo 127 constitucional sientan un precedente riesgoso, ya que, afirmó, afectan derechos patrimoniales considerados propiedad privada.

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“La jubilación y la pensión son derechos humanos elevados al rango de patrimonio y propiedad privada. Esta modificación no sólo nos afecta a nosotros; al estar en la Constitución, puede impactar a cualquier ciudadano en sus bienes y patrimonio”, señaló.

Durante la movilización, recordaron que el pasado 16 de mayo entregaron una petición formal a la Presidenta de México durante su visita a Yucatán, en busca de apoyo para revertir los recortes.

Según el vocero, las autoridades federales les informaron que deben esperar unos 40 días para recibir una respuesta oficial. “Ya hablamos con las personas encargadas de las peticiones y nos comentaron que en dos o tres semanas podríamos tener una respuesta”, indicó.

Asimismo, afirmó que la agrupación ha sostenido reuniones con representantes de diversos partidos, quienes ya habrían impulsado iniciativas relacionadas con las demandas de los jubilados ante la Cámara de Diputados federal.