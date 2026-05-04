Más de medio millón de visitantes llegan a Yucatán en el arranque del 2026

Durante los primeros dos meses del 2026, Yucatán registró un porcentaje de ocupación hotelera general de 55.3%, una cifra cercana al 56.42 reportado durante el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos del Observatorio Turístico de Yucatán. En términos generales, hubo cerca de 500 mil visitantes nacionales y extranjeros.

Según el desglose, febrero fue el mes con mejor desempeño al alcanzar 56.6%, superando por más de dos puntos porcentuales a enero, que cerró con 53.99, lo que refleja una ligera recuperación tras el inicio del año.

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La ocupación hotelera en Mérida tuvo un promedio de 58.1% en el bimestre, siendo febrero el mes con mayor ocupación al registrar 59.84% de las habitaciones ocupadas, mientras que enero alcanzó el 56.42. En comparación con el 2025, enero presentó una ligera alza de tres puntos porcentuales; sin embargo, febrero del 2026 quedó por debajo del 63.3% registrado en el mismo mes del año anterior, lo que evidencia variaciones en la dinámica turística.

En cuanto a los visitantes con pernocta en el estado, durante enero arribaron 180 mil 421 turistas nacionales y 58 mil 471 extranjeros, para un total de 238 mil 892 personas. Para febrero, la cifra de visitantes nacionales descendió a 53 mil 201, reflejando una reducción con respecto al inicio del año, en tanto que la afluencia de turistas internacionales también mostró ajustes, en línea con la temporada baja posterior al periodo vacacional decembrino.

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En total, durante el primer bimestre del 2026, Yucatán acumuló 344 mil 561 visitantes nacionales con pernocta, mientras que los extranjeros sumaron 111 mil 672, dando un total de 456 mil 233 visitantes que eligieron hospedarse en el estado.

A nivel municipal, Mérida concentró una parte importante de esta afluencia turística. En enero de 2026, la capital yucateca recibió 157 mil 474 visitantes nacionales y 42 mil 113 extranjeros, para un total de 199 mil 587 turistas con pernocta. Para febrero, la cifra se mantuvo en niveles relevantes, aunque con una ligera baja, al registrar 145 mil 30 nacionales y 37 mil 966 extranjeros, sumando 182 mil 996 visitantes.

Estos resultados consolidan a Mérida como el principal punto de estancia turística en la entidad durante el arranque del año, al concentrar la mayor parte de la infraestructura hotelera.