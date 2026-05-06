Prepara esta rica agua de chaya para refrescarse del calor de 50 grados en Yucatán

Las temperaturas extremas continúan afectando a Yucatán, donde la sensación térmica puede alcanzar hasta los 50 grados durante la temporada de calor. Ante este panorama, mantenerse hidratado no es solo una recomendación, sino una necesidad.

En medio de esta ola sofocante, las bebidas tradicionales como el agua de chaya con limón se posicionan como una alternativa refrescante, accesible y llena de beneficios para la salud.

¿Cómo hacer agua de chaya con limón?

Una de las formas más populares de consumir la chaya es combinándola con limón, lo que potencia su frescura y sabor.

Ingredientes:

8 hojas de chaya sin tallo

Jugo de 4 limones

1 y 1/2 litro de agua

1/2 taza de azúcar

Hielo

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Modo de preparación:

Coloca en la licuadora las hojas de chaya junto con medio litro de agua y el azúcar; licúa hasta obtener una mezcla uniforme. Posteriormente, cuela la bebida y viértela en un recipiente más amplio, donde añadirás el litro de agua restante.

Después, agrega el jugo de limón y mezcla bien todos los ingredientes. Sirve con hielo al gusto y, si lo deseas, acompaña con rodajas de limón para darle un toque más fresco.

Cabe mencionar que el agua de chaya puede prepararse de distintas formas, ya que es común combinarla con ingredientes como piña, pepino, naranja o lima, lo que permite variar su sabor según tus preferencias.

Beneficios de la chaya

Además de ser una bebida refrescante, la chaya destaca por sus propiedades nutricionales, lo que la convierte en un aliado ideal durante la temporada de calor:

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Es rica en vitaminas A y C, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

Aporta hierro, favoreciendo la prevención de la anemia.

Contribuye a mejorar la digestión.

Puede ayudar a regular los niveles de glucosa en la sangre.

Tiene propiedades antioxidantes que benefician la salud celular.

En tiempos de calor extremo en Yucatán, incluir bebidas naturales como el agua de chaya con limón no solo ayuda a refrescar el cuerpo, sino también a nutrirlo. Una opción sencilla, tradicional y efectiva para enfrentar las altas temperaturas.