Apagones en Mérida golpean a pequeños comercios: registran pérdidas en productos congelados y perecederos

Con el inicio de la temporada de calor, los apagones que afectan principalmente al Sur y Norte de Mérida, así como a poblaciones del interior del estado, han comenzado a causar pérdidas en productos congelados y perecederos en tiendas pequeñas afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Mérida, advirtió su presidente, Luis Enrique Contreras Ramírez.

El dirigente confirmó que se han recibido reportes de tiendas con pérdidas en carnes frías y otros productos que requieren refrigeración, afectaciones derivadas de las interrupciones en el suministro eléctrico que se han intensificado en las últimas semanas.

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Ante ello, la cámara ha fungido como intermediaria con directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para agilizar el restablecimiento del servicio en la mayor brevedad.

“Ha habido reportes de tiendas que han sufrido pérdidas en productos congelados, perecederos como carnes frías; pero son cosas que tenemos que aprender a trabajar mientras llegan los tiempos para trabajar”, expresó Contreras Ramírez.

El presidente de Canacope atribuyó la presión sobre la red eléctrica, en parte, al crecimiento acelerado de la demanda derivada de la llegada de nuevos residentes y turistas a Yucatán, fenómeno que identificó como gentrificación. Puntualizó que la solución estructural depende del arranque de nuevas plantas de ciclo combinado, cuya entrada en operación permitiría equilibrar el consumo energético en el estado.

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En torno al abasto de hielo, Contreras Ramírez señaló que la producción en el estado es suficiente, a diferencia de años anteriores cuando se registró un desabasto severo. Sin embargo, advirtió que “puede surgir desabasto en determinadas zonas porque el consumo es excesivo, y si se sigue llevando productos hacia Quintana Roo”.

Contreras Ramírez llamó a los comerciantes a tener paciencia y adaptarse a las condiciones actuales mientras se concretan las inversiones en infraestructura eléctrica que, a su juicio, son el único camino para garantizar un suministro estable de cara al verano.