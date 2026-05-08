Arde Mérida y 18 municipios de Yucatán hoy viernes 8 de mayo: Procivy alerta por calor hasta de 48 grados

Las altas temperaturas continuarán afectando a Yucatán este viernes 8 de mayo, debido a la permanencia de un sistema de alta presión en niveles medios y altos de la atmósfera, el cual mantendrá ambiente muy caluroso, escasas probabilidades de lluvia y sensación térmica elevada en gran parte del estado. Municipios como Mérida, Kanasín y Hunucmá podrían alcanzar hasta los 42 grados Celsius durante la tarde.

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Temperaturas máximas de hasta 42 grados en Yucatán

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la temperatura máxima esperada para este viernes será de entre 37 y 41 grados Celsius en municipios del interior del estado. Sin embargo, en algunas zonas el calor será aún más intenso. Los municipios donde el termómetro podría llegar hasta los 42 grados son:

Mérida

Kanasín

Chocholá

Samahil

Hunucmá

Umán

Tixpéhual

Tixkokob

Tetiz

Cacalchén

Halachó

En la zona costera del estado, las temperaturas oscilarán entre los 35 y 38 grados Celsius, aunque con humedad elevada que incrementará la sensación de bochorno.

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Municipios con mayor sensación térmica

Las autoridades advirtieron que la sensación térmica podría superar los 40 grados en diversos municipios, debido a la combinación del calor ambiental con la humedad relativa. Las localidades con ambiente más sofocante serán:

Buctzotz

Cantamayec

Chacsinkín

Chapab

Chumayel

Kantunil

Muna

Oxkutzcab

Santa Elena

Tecoh

Tekal de Venegas

Tekax

Teya

Tzucacab

Ucú

Así estará el clima este viernes en Yucatán

El amanecer será caluroso, con temperaturas mínimas de entre 23 y 27 grados Celsius. Durante la tarde se espera ambiente extremadamente caluroso en la mayor parte del estado.

El viento predominará del sureste durante la mañana y cambiará hacia el este por la tarde, con rachas de:

50 a 60 km/h en la zona costera

30 a 40 km/h en municipios del interior

Además, se prevé oleaje de 1 a 2 metros en el litoral yucateco.

¿Lloverá este viernes en Yucatán?

El potencial de lluvia será bajo en todo el estado, por lo que continuará el ambiente seco y estable en gran parte de la Península de Yucatán.

Ante las temperaturas extremas, autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar actividades al aire libre entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, así como no dejar personas o mascotas dentro de vehículos cerrados.