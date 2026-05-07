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Obras del nuevo Hospital General del IMSS de Ticul podrían concluir a finales de 2026

El gobernador Joaquín Díaz Mena supervisó las obras de construcción del nuevo Hospital General del IMSS de Ticul.

Por Redacción Por Esto!

7 de may de 2026

2 min

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Gobierno de Yucatán avanza en obras estratégicas para Ticul
Gobierno de Yucatán avanza en obras estratégicas para Ticul / Especial

El gobernador Joaquín Díaz Mena realizó una gira de trabajo por Ticul para supervisar los avances del Mercado Municipal y del Hospital General del IMSS, obras estratégicas que fortalecerán la infraestructura pública, económica y de salud en beneficio de las familias del sur de Yucatán.

Durante su mensaje en el Mercado Municipal, el Gobernador informó que la reconstrucción del inmueble se encuentra en sus últimas etapas y que se prevé su inauguración en los próximos meses, para beneficio de las familias ticuleñas, comerciantes, turistas y visitantes.

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Acompañado del presidente municipal de Ticul, Humberto Parra Sosa, y de la secretaria de Infraestructura para el Bienestar (SIB), Alaine López Briceño, el mandatario estatal resaltó que regresará pronto al municipio para inaugurar el mercado.

Por su parte, la titular de la SIB informó que el Mercado Municipal registra 80% de avance y que las familias y comerciantes de Ticul podrán contar próximamente con instalaciones renovadas.

Posteriormente, Díaz Mena visitó la obra del Hospital General del IMSS en Ticul, que se prevé concluya a finales de año, gracias al respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dependencia a cargo de los trabajos.

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Durante la supervisión, el mandatario estatal constató los avances de este nosocomio, que contará con 70 camas censables para especialidades como Ginecología Obstétrica, Cirugía General, Medicina Interna, Traumatología y Ortopedia, entre otras.

En el recorrido, conoció los trabajos que realiza personal de la Sedena en los tres niveles del hospital, que incluyen construcción, reconstrucción, reparación y recuperación de áreas deterioradas.

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