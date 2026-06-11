Marcha LGBT+ en Conkal confirma su lista de invitados: conoce el día, sede y horario

Como parte del mes de la diversidad sexual, las marchas LGBT+ continuarán en Yucatán, y para cerrar las actividades, el municipio de Conkal prepara diversas actividades con personalidades del internet.

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Y es que el 4 de julio será la Marcha de la Diversidad Sexual de Conkal, donde se ha confirmado a diversas personalidades, además de populares actividades políticos LGBT+

Kenya Cuevas

Charlotte Lascurain

Shiky

Fiana Lemus

Jessia Esotérica

Angello Diep

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Las actividades comenzarán a las 17:00 horas desde el Campo Audomaro Aguilar de Conkal, donde iniciará el recorrido para después continuar con las actividades.