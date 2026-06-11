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Marcha LGBT+ en Conkal confirma su lista de invitados: conoce el día, sede y horario

El municipio de Conkal continuará con las marchas de la Diversidad Sexual en Yucatán.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

11 de jun de 2026

1 min

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Habrá diversas personalidades LGBT+ en la Marcha de Conkal
Habrá diversas personalidades LGBT+ en la Marcha de Conkal / Especial

Como parte del mes de la diversidad sexual, las marchas LGBT+ continuarán en Yucatán, y para cerrar las actividades, el municipio de Conkal prepara diversas actividades con personalidades del internet.

Activistas piden que las denuncias por agresiones no sean archivadas.

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Y es que el 4 de julio será la Marcha de la Diversidad Sexual de Conkal, donde se ha confirmado a diversas personalidades, además de populares actividades políticos LGBT+

  • Kenya Cuevas
  • Charlotte Lascurain
  • Shiky
  • Fiana Lemus
  • Jessia Esotérica
  • Angello Diep
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Las actividades comenzarán a las 17:00 horas desde el Campo Audomaro Aguilar de Conkal, donde iniciará el recorrido para después continuar con las actividades.

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