¿Buscas pareja en Yucatán? Así es la tradición de poner a San Antonio de cabeza el 13 de junio

Cada 13 de junio, miles de fieles católicos celebran a San Antonio de Padua, uno de los santos más populares y venerados en México y especialmente en Yucatán, donde las parroquias realizan misas, gremios, procesiones y convivios en honor al llamado “santo del amor y de los milagros”.

La devoción hacia San Antonio se mantiene viva en numerosas comunidades y colonias yucatecas, donde familias enteras acuden a iglesias para agradecer favores, pedir salud, trabajo y, sobre todo, ayuda para encontrar pareja sentimental.

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¿Quién fue San Antonio de Padua?

San Antonio de Padua nació en Lisboa, Portugal, en 1195 y perteneció a la orden franciscana. Fue reconocido por su capacidad para predicar, su conocimiento de las escrituras y los milagros que se le atribuyen.

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La Iglesia Católica lo considera el patrono de los objetos perdidos, de los pobres y también de las personas que buscan pareja o desean contraer matrimonio. Su festividad se celebra cada 13 de junio, fecha de su fallecimiento.

La tradición de poner a San Antonio de cabeza

Una de las creencias populares más conocidas alrededor de San Antonio de Padua es la costumbre de colocarlo “de cabeza” cuando una persona desea conseguir novio, novia o matrimonio.

La tradición señala que algunas personas giran la imagen del santo o la colocan boca abajo como una forma simbólica de “presionarlo” para que interceda y ayude a encontrar pareja. En algunos casos, también se le retira temporalmente al Niño Jesús que aparece en sus brazos, prometiendo devolverlo una vez concedido el favor.

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Aunque la Iglesia Católica no promueve oficialmente esta práctica, la costumbre sigue vigente en muchas regiones de México y Yucatán, especialmente entre jóvenes y personas solteras que mantienen viva esta tradición popular.

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Celebraciones de San Antonio de Padua en Yucatán

En Yucatán, las festividades del 13 de junio suelen incluir mañanitas, rosarios, misas especiales, vaquerías, procesiones y venta de antojitos en parroquias dedicadas al santo.

Municipios y comisarías con fuerte tradición católica realizan actividades religiosas y culturales desde días antes, reuniendo a familias y devotos en torno a una de las celebraciones más arraigadas del calendario religioso.

En Mérida y otros municipios del interior del estado, varias iglesias esperan una importante afluencia de creyentes que acudirán para agradecer milagros o pedir la intervención de San Antonio en temas amorosos, económicos y familiares.