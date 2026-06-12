¿Te quedaste en la UADY? Consulta aquí los resultados de nuevo ingreso a preparatoria 2026

Miles de estudiantes yucatecos conocerán este viernes 12 de junio si lograron ingresar a las preparatorias de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) para el ciclo escolar 2026-2027.

La máxima casa de estudios del estado informó que los resultados del proceso de ingreso al nivel medio superior serán publicados en punto de las 12:00 del mediodía a través de su plataforma oficial.

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Los aspirantes podrán consultar directamente los resultados del proceso Exani-I y del examen diagnóstico aplicado por la UADY en el siguiente enlace oficial:

En dicho portal, las y los estudiantes podrán verificar si fueron admitidos en la Preparatoria Uno o en la Preparatoria Dos de la UADY, instituciones que cada año registran una alta demanda de ingreso en Yucatán.

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Aunque este año fue cancelada la aplicación del examen Exani-I como requisito oficial de admisión, la UADY determinó realizar una evaluación diagnóstica para medir conocimientos académicos y definir el acceso de los aspirantes al bachillerato.

La publicación de resultados genera expectativa entre miles de familias y estudiantes que buscan continuar sus estudios de nivel medio superior en una de las instituciones educativas con mayor prestigio en el estado.

En esta nota podrás ingresar directamente al portal oficial de resultados y consultar en tiempo real la lista de estudiantes admitidos por la UADY para el ciclo escolar 2026-2027.