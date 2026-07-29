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Vuelca tráiler y bloquea por completo la carretera Campeche-Carmen

Un tráiler tipo volteo volcó entre Sabancuy y Champotón, bloqueando ambos carriles de la carretera federal Campeche-Carmen. Autoridades realizan maniobras para liberar la vía.

Por Jorge May

29 de jul de 2026

1 min

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Volcadura de tráiler bloquea la carretera federal Campeche - Carmen
Volcadura de tráiler bloquea la carretera federal Campeche - Carmen / Especial

Una volcadura de un tráiler al parecer tipo volteo ha provocado el cierre momentáneo de la carretera federal Campeche Carmen, luego de que la pesada unidad quedara atravesada.

Aparatoso choque en la carretera Carmen–Isla Aguada.

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Aparatoso choque en la carretera Carmen–Isla Aguada deja dos lesionados leves y cuantiosos daños materiales

De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró hace unos momentos entre Sabancuy y Champotón. Hasta el momento, se desconoce la causa que originó el accidente.

Los datos preliminares descartan personas lesionadas, solo daños materiales, así como el cierre de este tramo carretero en ambos carriles.

Al lugar ya van en camino las autoridades de seguridad para delimitar la zona y proceder a realizar las maniobras para retirar la unidad y restablecer la circulación.

JGH

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