Vuelca tráiler y bloquea por completo la carretera Campeche-Carmen

Una volcadura de un tráiler al parecer tipo volteo ha provocado el cierre momentáneo de la carretera federal Campeche Carmen, luego de que la pesada unidad quedara atravesada.

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De acuerdo con los datos recabados, el percance se registró hace unos momentos entre Sabancuy y Champotón. Hasta el momento, se desconoce la causa que originó el accidente.

Los datos preliminares descartan personas lesionadas, solo daños materiales, así como el cierre de este tramo carretero en ambos carriles.

Al lugar ya van en camino las autoridades de seguridad para delimitar la zona y proceder a realizar las maniobras para retirar la unidad y restablecer la circulación.

JGH