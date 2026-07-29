Claudia Sheinbaum pide a la UNAM resolver pronto polémica por examen de admisión y dar certeza a aspirantes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resolver lo antes posible la controversia por las posibles irregularidades en el examen de ingreso a licenciatura aplicado en línea.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 29 de julio, la mandataria sostuvo que una respuesta rápida es necesaria para ofrecer certeza a las y los aspirantes, además de proteger el prestigio de la institución educativa.

Sheinbaum consideró que las anomalías no necesariamente derivaron de una actuación de mala fe. Planteó que el proceso pudo carecer de controles suficientes para impedir trampas mediante las herramientas tecnológicas y de inteligencia artificial disponibles actualmente.

La presidenta reiteró que la UNAM es una institución autónoma y será la responsable de definir cómo resolverá el problema. También llamó a evitar que la polémica provoque una descalificación general contra la universidad.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el examen de admisión de la UNAM?

Sheinbaum señaló que la universidad debe determinar qué ocurrió durante la aplicación de la prueba y ofrecer una respuesta antes del inicio del ciclo escolar.

Afirmó que los sistemas de evaluación deben adaptarse al desarrollo de la inteligencia artificial, debido a que las herramientas actuales permiten consultar información o generar respuestas durante una prueba realizada a distancia.

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Días antes, la mandataria ya había señalado que la situación pudo originarse porque el examen no contempló todos los cambios tecnológicos recientes. También pidió a quienes participan en procesos de admisión abstenerse de recurrir a cualquier forma de engaño.

La presidenta subrayó que el objetivo debe ser proteger a quienes estudiaron, cumplieron las reglas y esperan conocer si podrán ingresar a la institución.

¿Qué irregularidades investiga la UNAM?

La controversia comenzó después de que aspirantes difundieron en redes sociales resultados considerados atípicos, entre ellos calificaciones perfectas y aumentos inusuales en los puntajes requeridos para algunas carreras de alta demanda, como Medicina.

El rector Leonardo Lomelí ordenó elaborar un informe sobre el proceso de selección e integrar una comisión técnica con especialistas de diferentes disciplinas. El grupo revisará el procedimiento, los datos y los resultados de los exámenes aplicados en línea.

La UNAM informó previamente que 158 mil 712 personas presentaron la evaluación. La institución también detectó acciones contrarias a su convocatoria, incluidas posibles prácticas fraudulentas de empresas o particulares que ofrecieron ayuda para contestar la prueba.

Por estos hechos, la universidad presentó desde el 3 de julio una denuncia penal ante las autoridades competentes.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein reiteró el respeto a la autonomía de la @UNAM_MX ante la situación con aspirantes que presentaron examen de admisión. Subrayó que el objetivo del @GobiernoMX es garantizar que todas y todos los jóvenes tengan acceso a la educación… pic.twitter.com/fM68y2Sw8P — Canal Catorce (@canalcatorcemx) July 29, 2026

¿Cuándo comenzarán las inscripciones a licenciatura?

Las inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso, previstas inicialmente para el lunes 27 de julio, fueron suspendidas mientras concluye la revisión técnica.

La universidad deberá informar una nueva fecha una vez que determine si los resultados pueden mantenerse o si será necesario aplicar alguna medida adicional.

Sheinbaum señaló que, si existen sospechas de fraude o posibles delitos, la UNAM puede solicitar la intervención de la Fiscalía. Aclaró que el Gobierno federal puede brindar apoyo, pero sin interferir en la autonomía universitaria.

La mandataria insistió en que el proceso debe resolverse con rapidez, transparencia y respeto a los derechos de las y los jóvenes que participaron de manera honesta.

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