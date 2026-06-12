Acusan a profesor de la UPN Mérida por presunto acoso; alumnas exigen intervención

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Unidad 31-A de Mérida hicieron pública una denuncia en redes sociales contra un profesor identificado como Juan G.R., a quien señalan por presuntos actos de acoso hacia alumnas de la institución.

El pronunciamiento comenzó a circular durante las últimas horas mediante una carta difundida de manera digital, donde una estudiante relató haber enfrentado episodios de incomodidad y conductas inapropiadas presuntamente cometidas por el docente.

Según expuso, decidió mantener silencio durante varios meses debido al temor de sufrir represalias académicas dentro de la universidad.

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En el documento, la joven afirmó que desde noviembre de 2025 la situación habría sido reportada ante directivos de la institución; sin embargo, aseguró que las acciones emprendidas no fueron suficientes para atender la denuncia ni brindar garantías de protección a las posibles afectadas.

Las alumnas señalaron además que no se trataría de un caso aislado, ya que otras estudiantes habrían experimentado situaciones similares relacionadas con el comportamiento del profesor señalado.

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Por ello, pidieron que se refuercen los mecanismos internos de denuncia y atención para evitar que este tipo de casos continúen ocurriendo.

Ante esta situación, las estudiantes solicitaron a las autoridades de la UPN y a las instancias correspondientes actuar con transparencia y apego a los protocolos de atención a la violencia de género, así como garantizar medidas de protección para quienes decidan presentar denuncias formales.