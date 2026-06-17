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Alertan por colapso del mero en Yucatán; sobreexplotación y la falta de control amenazan a la especie

El Presidente de la Canainpesca Yucatán advirtió sobre la falta de regulación para la captua de mero.

Por Gerardo Keb

17 de jun de 2026

2 min

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Advierten que la sobreexplotación y la falta de control amenazan a una de las escamas clave
Advierten que la sobreexplotación y la falta de control amenazan a una de las escamas clave / Gerardo Keb

El sector pesquero lanzó una advertencia sobre el futuro de una de las especies más importantes para la economía marítima del estado: el mero. De no aplicarse medidas urgentes de conservación y ordenamiento, la pesquería podría desaparecer en los próximos años, provocando severas afectaciones tanto al ecosistema marino como a miles de familias que dependen de esta actividad.

El presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA) en Yucatán, Enrique Sánchez Sánchez, señaló que durante décadas la captura del mero se realizó sin controles suficientes, permitiendo la extracción indiscriminada de ejemplares sin respetar tallas mínimas, temporadas de captura ni otras disposiciones destinadas a garantizar la reproducción de la especie.

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Explicó que, aunque actualmente existen regulaciones, muchas de ellas no se cumplen de manera estricta, situación que se ha agravado con el incremento del esfuerzo pesquero y el creciente número de embarcaciones dedicadas a la captura.

Sánchez Sánchez indicó que los signos de agotamiento del recurso son cada vez más evidentes. Tan sólo en la presente temporada, cerca de 450 de las 700 embarcaciones registradas iniciaron actividades en busca del mero; sin embargo, conforme avanzaron las semanas, el número de naves activas disminuyó a poco más de 200 debido a los bajos volúmenes de captura.

Lo anterior ocurre a pesar de que el precio del producto se mantiene atractivo para los pescadores, alcanzando entre 250 y 270 pesos por kilogramo, lo que refleja que el problema no es comercial sino de disponibilidad del recurso.

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El dirigente empresarial subrayó que es indispensable reforzar la vigilancia para garantizar el respeto a las tallas mínimas de captura, erradicar el uso de artes de pesca prohibidas y fortalecer el ordenamiento pesquero mediante un control más estricto de embarcaciones y permisos.

Por su parte, el líder pesquero José Luis Carrillo Galaz explicó que el mero constituye la base económica de gran parte del sector, ya que cuenta con un período legal de aprovechamiento de aproximadamente 10 meses al año, convirtiéndose en el principal sustento de numerosas embarcaciones y cooperativas.

Los representantes del sector coincidieron en que aún es posible revertir la situación, pero insistieron en que las acciones deben implementarse de manera inmediata para evitar que una de las especies emblemáticas del litoral yucateco continúe su acelerado proceso de disminución.

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