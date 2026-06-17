Adiós al rechazo en preparatorias: Yucatán promete espacio para todos los estudiantes

El próximo ciclo escolar marcará un cambio en el sistema educativo de Yucatán al convertirse en el primero en implementar plenamente la estrategia nacional orientada a garantizar que ningún estudiante que concluya la secundaria se quede sin un espacio en la educación media superior.

Así lo informó el subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), Everth Dzib, entrevistado sobre la iniciativa impulsada por la Presidenta de México para eliminar las barreras de acceso al bachillerato.

El funcionario explicó que, aunque algunas instituciones mantienen la aplicación de evaluaciones diagnósticas, estas no tienen como propósito excluir a los aspirantes, sino detectar áreas de oportunidad y reforzar la preparación académica de los alumnos.

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“Va a ser el primer año. La realidad es que las escuelas de nivel superior siguen aplicando exámenes diagnóstico y, conforme vayan ingresando los muchachos al inicio del año escolar, en algunos casos se ofrecen cursos de reforzamiento”, señaló.

Indicó que instituciones como los tecnológicos de Oxkutzcab, Mérida y Conkal forman parte del sistema del Tecnológico Nacional de México (TecNM), que cuenta con mecanismos de acompañamiento para fortalecer las competencias de los estudiantes desde su ingreso.

Más y nuevas opciones

El subsecretario destacó que tanto el Gobierno de México como la administración estatal han impulsado la ampliación de la oferta educativa con el objetivo de que las y los jóvenes puedan continuar sus estudios cerca de sus comunidades y evitar que la distancia o la falta de espacios se conviertan en obstáculos para su formación.

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En este contexto, mencionó la apertura de nuevas opciones académicas en el estado, entre ellas la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín y la Universidad Tecnológica del Mar en Progreso, proyectos que buscan ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior para la población yucateca.

“Las convocatorias están abiertas. Invito a los jóvenes a inscribirse a algunos de los programas académicos que tenemos para ellos”, expresó Everth Dzib.

Asimismo, destacó el crecimiento de la educación a distancia como una alternativa que ha permitido ampliar las oportunidades de formación académica en el estado. Precisó que la universidad virtual con sede en la Ciudad de México registra una importante participación de estudiantes yucatecos y que, de acuerdo con los datos disponibles, más de mil 500 personas cursan actualmente algún programa mediante esta modalidad.