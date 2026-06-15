Sector pesquero de Yucatán, en crisis: clima afecta producción y deja bajas capturas

La industria pesquera de Yucatán atraviesa uno de sus momentos más complicados del año. En mayo pasado se capturaron apenas 800 toneladas de pescado, volumen muy por debajo de las expectativas del sector y de los niveles registrados en temporadas similares de años anteriores.

Así lo informó Enrique Sánchez Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca) en Yucatán, quien atribuyó los bajos resultados principalmente a las condiciones climáticas adversas que han predominado en las últimas semanas en el litoral yucateco y en la región.

“En comparación con el año pasado estamos todavía abajo; sobre todo los malos tiempos nos han afectando mucho”, señaló.

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El dirigente explicó que la actividad pesquera se ha visto limitada por la presencia constante de fenómenos meteorológicos que han dificultado las salidas al mar y reducido las jornadas de trabajo para las embarcaciones.

Sobre las capturas logradas durante los primeros meses del año, reconoció que los resultados continúan siendo inferiores a los esperados, situación que genera preocupación entre armadores, pescadores y empresarios vinculados a la actividad.

Indicó que las recientes lluvias, los fuertes vientos y el impacto de ondas tropicales han provocado condiciones poco favorables para la navegación, obligando en varias ocasiones a suspender actividades por razones de seguridad.

Incluso cuando las embarcaciones han logrado salir a faenar, los niveles de captura se han mantenido bajos, lo que ha impedido una recuperación significativa de la producción.

“Esperamos que no venga un mal tiempo, al menos no tan frecuente. La semana pasada y la anterior tuvimos muchas complicaciones debido a las condiciones climáticas”, comentó.

Esperanza de mejoría

Sánchez Sánchez recordó que históricamente el mes de junio suele representar una mejoría para el sector, ya que diversas especies muestran una mayor disponibilidad en las zonas de pesca. Sin embargo, advirtió que el desempeño de este mes dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas que prevalezcan en el Golfo de México.

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La preocupación entre los integrantes de la industria radica en que la actual temporada de lluvias y la posible formación de sistemas tropicales continúen afectando las operaciones marítimas, limitando las oportunidades de recuperación para miles de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad pesquera.

El líder empresarial reconoció que la situación actual es preocupante, aunque mantiene expectativas de que las capturas comiencen a mejorar conforme disminuyan los periodos de mal tiempo.

Por ahora, el sector pesquero yucateco enfrenta un panorama complicado marcado por la baja productividad y las constantes interrupciones derivadas del clima. No obstante, pescadores e industriales mantienen la esperanza de que junio represente un punto de inflexión que permita recuperar parte de los volúmenes perdidos y mejorar las perspectivas para el resto del año.

Mientras tanto, la industria continúa operando con cautela, atenta a la evolución de las condiciones meteorológicas que, hasta ahora, han sido el principal obstáculo para lograr una temporada favorable.