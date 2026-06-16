Pescadores de Yucatán van por otra gran temporada de langosta en julio

A 15 días del inicio de la temporada de captura de langosta en Yucatán, el sector pesquero se declara listo para salir al mar con expectativas favorables y la meta de superar las 700 toneladas del crustáceo durante el próximo ciclo productivo.

El presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente del Estado, Mariano Canul Uicab, informó que la temporada arrancará el próximo 1 de julio y concluirá el 28 de febrero de 2027.

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El dirigente recordó que, del 1 de julio de 2025 al 28 de febrero de 2026, se capturaron alrededor de 740 toneladas de langosta, volumen que permitió cerrar una buena temporada. El el kilogramo del crustáceo alcanzó un precio de aproximadamente 600 pesos, generando ingresos importantes para las comunidades dedicadas a esta pesquería.

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Sin embargo, advirtió que hay incertidumbre sobre el comportamiento de la temporada debido a los reportes de depredación de la especie durante los meses de veda.

“Cuando inicie la captura podremos saber si será una temporada buena, regular o mala”, señaló.