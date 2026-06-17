Hasta 50 grados de sensación térmica en Yucatán por llegada del polvo del Sahara

La llegada de una nueva oleada de polvo del Sahara a la Península de Yucatán provocará una disminución temporal de las lluvias y un incremento en las temperaturas durante los próximos días, advirtió el ingeniero Juan Vázquez Montalvo.

El especialista en meteorología explicó que se trata de la segunda incursión de polvo sahariano registrada en la actual temporada y precisó que su intensidad será débil, por lo que no representa riesgos importantes para la población.

“Va a llegar con intensidad débil. No alcanzará más de 20 microgramos por metro cúbico; para que fuera muy fuerte tendría que superar los 100 microgramos por metro cúbico”, señaló.

El fenómeno se origina cada año cuando los vientos alisios levantan millones de partículas de polvo desde el desierto del Sahara, en África. Posteriormente, estas masas de aire seco cruzan el océano Atlántico y el mar Caribe hasta alcanzar la Península de Yucatán, para después desplazarse hacia el Golfo de México.

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De acuerdo con Vázquez Montalvo, la principal consecuencia de la presencia de este polvo en la región será la disminución de la humedad atmosférica, condición que limita el desarrollo de nubosidad y reduce considerablemente las precipitaciones.

Viene onda tropical

“Su sola presencia va a provocar un robo de humedad o debilitamiento de las nubes de lluvia y, aunque van a estar pasando ondas tropicales, la entrada de humedad de esas ondas no será posible gracias al polvo del Sahara”, explicó.

Precisó que esta situación comenzó a presentarse desde el inicio de la semana y permanecerá hasta el viernes o sábado. Sin embargo, se prevé que el domingo, con el ingreso de una nueva onda tropical, las lluvias comiencen a regresar gradualmente a distintas zonas del estado.

El meteorólogo aclaró que las concentraciones bajas o moderadas de polvo sahariano no representan un peligro para Yucatán. Añadió que el fenómeno puede hacerse visible mediante cielos ligeramente blanquecinos y amaneceres o atardeceres con tonalidades anaranjadas o rojizas, aunque en esta ocasión dichos efectos serán poco perceptibles debido a la baja intensidad de la nube de polvo.

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Bochorno precede al solsticio

En cuanto al ambiente caluroso, advirtió que la reducción de las lluvias coincidirá con la cercanía del solsticio de verano, que ocurrirá el próximo 22 de junio, situación que favorecerá un aumento en la sensación de bochorno.

Detalló que, luego de registrarse temperaturas de hasta 37 grados Celsius y sensaciones térmicas cercanas a los 47 grados en días recientes, los termómetros podrían alcanzar los 38 grados Celsius durante las próximas jornadas, mientras que la sensación térmica podría elevarse hasta los 50 grados.

Ante estas condiciones, recomendó a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas y prestar especial atención a menores de edad, personas adultas mayores y quienes realizan actividades al aire libre.