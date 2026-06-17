Cada vez más hombres estudian Enfermería en la UADY; ya hay salones donde son mayoría

Aunque las mujeres continúan siendo mayoría en las aulas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), la presencia de hombres en esta área profesional ha registrado un crecimiento constante durante los últimos años, reflejo de un cambio gradual en los estereotipos asociados a las carreras de la salud y el trabajo social.

La directora de la facultad, Dallany Tun González, informó que actualmente alrededor del 80 por ciento de la matrícula en los programas de Enfermería y Trabajo Social está conformada por mujeres, y el 20 por ciento restante por hombres.

Esta diferencia, señaló, responde principalmente a factores históricos y culturales, ya que ambas profesiones estuvieron vinculadas tradicionalmente al trabajo femenino desde sus orígenes. “Es precisamente un cambio de paradigma. Creo que es una cuestión cultural. Por la historia que tienen ambos programas, empezaron mujeres y eso de alguna manera ha trascendido”, manifestó.

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Sin embargo, destacó que la tendencia comienza a modificarse entre las nuevas generaciones. Incluso, afirmó que existen grupos dentro de la facultad donde la participación masculina supera ampliamente a la femenina. “Hoy ya tenemos salones donde el 70 por ciento son hombres y el 30 por ciento mujeres”, comentó.

Amplio horizonte laboral

La académica consideró que este fenómeno refleja una mayor apertura de los jóvenes hacia profesiones que durante décadas fueron consideradas exclusivamente femeninas, particularmente en el caso de Enfermería, una de las carreras con mayor demanda laboral en el sector salud.

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Además, destacó que el amplio campo de trabajo que ofrece la profesión ha contribuido a despertar el interés de más estudiantes varones. Según datos de la facultad, más del 85 por ciento de los egresados de Enfermería consigue empleo en un periodo de entre tres y seis meses después de concluir sus estudios.

Tun González señaló que la creciente incorporación de hombres no significa una reducción en el interés de las mujeres por estas licenciaturas, sino una diversificación de los perfiles que optan por formarse en áreas relacionadas con el cuidado de la salud, la atención comunitaria y el trabajo social.

De esta manera, la Facultad de Enfermería de la UADY observa una transformación paulatina en la composición de su matrícula, impulsada por cambios sociales que han contribuido a romper barreras de género en profesiones que históricamente estuvieron asociadas a un solo sector de la población.