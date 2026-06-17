Dan el último adiós a José Arturo, joven fallecido tras un accidente en su motocicleta en Valladolid

En medio de una escena de dolor y profunda tristeza, familiares y amigos dieron el último adiós a José Arturo Cauich Cupul, joven que perdió la vida tras sufrir un fatal accidente de motocicleta la madrugada del fin de semana en Valladolid.

La carroza fúnebre de una conocida funeraria local partió del domicilio donde fue velado el joven, ubicado en la calle 51 entre 58 y 60 del barrio de Sisal. El cortejo fue acompañado por una caravana de motociclistas, familiares y amigos, quienes lo guiaron hasta el cementerio municipal, donde recibió sepultura.

Como se informó previamente por este medio, José Arturo perdió la vida en un trágico accidente registrado sobre la calle 49 con 22 de la colonia San Francisco.

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De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de otra motocicleta presuntamente invadió el carril contrario por falta de precaución, atravesándose al paso de José Arturo, quien también circulaba a bordo de su vehículo de dos ruedas. Esta maniobra provocó un fuerte choque entre ambas unidades.

A consecuencia del impacto, José Arturo salió proyectado y se estrelló contra un poste de alumbrado público. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas, quedó tendido sobre el pavimento y perdió la vida en el lugar de los hechos.

Paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron de inmediato para brindarle auxilio; sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

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José Arturo Cauich Cupul nació el 24 de septiembre del 2003. Familiares y seres queridos lo recordaron con cariño durante su despedida, destacando que su memoria permanecerá viva entre quienes compartieron momentos a su lado.

Por su parte, el presunto responsable del accidente resultó con lesiones de consideración y fue trasladado por paramédicos al Hospital General de Valladolid para recibir atención médica.

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad Pública tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes. Serán las autoridades competentes las encargadas de determinar responsabilidades en este lamentable accidente que cobró la vida de un joven vallisoletano.