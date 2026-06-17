Semujeres y SSP refuerzan campaña Ko’olel Salva para detectar casos de violencia

Las secretarías de las Mujeres (Semujeres) y de Seguridad Pública (SSP) reforzaron la difusión de la estrategia Ko’olel Salva, mecanismo basado en una señal internacional de auxilio que permite identificar y atender de manera discreta a mujeres que enfrentan situaciones de violencia o riesgo.

La campaña –que cuenta con aliados como las tiendas de conveniencia Oxxo– busca que la ciudadanía aprenda a identificar este gesto discreto, diseñado para que víctimas de violencia puedan solicitar apoyo sin alertar a su agresor.

La señal consiste en tres movimientos sencillos: levantar la mano con la palma hacia afuera, doblar el pulgar hacia la palma y posteriormente cerrar los dedos sobre él, formando un puño.

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De acuerdo con especialistas en atención a víctimas, este mecanismo ha cobrado relevancia en los últimos años como una herramienta de protección silenciosa, especialmente en contextos de violencia familiar, control coercitivo o situaciones donde la persona afectada no puede comunicarse libremente.

La estrategia forma parte de los esfuerzos que se desarrollan en Yucatán para fortalecer la red de apoyo a mujeres que enfrentan algún tipo de violencia. A través de Ko’olel Salva se busca sensibilizar no sólo a instituciones y autoridades, sino también a trabajadores de comercios, familiares, vecinos y ciudadanía en general para que sepan cómo actuar cuando detecten esta señal.

¿Qué hacer?

El mensaje central de la campaña es claro: si alguien hace esta señal, no debe ser ignorada. La recomendación es acercarse de manera segura, escuchar sin juzgar, brindar acompañamiento y, en caso necesario, contactar a las autoridades competentes o servicios especializados.

Según información difundida por Semujeres, quienes requieran orientación o apoyo pueden comunicarse al teléfono (999) 9285300, y para emergencias se mantienen disponibles el número 911 y la línea de denuncia 089. Asimismo, la Fiscalía General del Estado brinda asesoría legal a través del número (999) 2631779.

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La violencia de género continúa siendo uno de los principales desafíos sociales en el país. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que una proporción significativa de mujeres mexicanas ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, lo que ha impulsado a crear mecanismos innovadores de prevención y atención.

En este contexto, autoridades estatales reiteraron que reconocer una señal de auxilio puede significar la diferencia entre el aislamiento y la protección. Porque cuando las palabras no pueden salir, una mano levantada puede convertirse en el primer paso hacia la seguridad.