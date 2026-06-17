Habitantes de Tesoco “encarcelan” a director y maestro de un escuela tras acusaciones de abuso contra un conserje

Habitantes de la comisaría de Tesoco en Valladolid se manifestaron este miércoles en las instalaciones de una telesecundaria y retuvieron al director del plantel y a un maestro, luego de que surgieran señalamientos sobre un presunto caso de abuso sexual que involucraría a un conserje de la escuela.

De acuerdo con testimonios de vecinos y padres de familia, las denuncias correspondientes ya habrían sido presentadas ante las autoridades competentes.

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Sin embargo, manifestaron su inconformidad al señalar que el trabajador señalado acudió a laborar con normalidad durante la jornada de este día.

La situación generó la movilización de habitantes de la comunidad, quienes exigieron una respuesta inmediata de las autoridades educativas y mayores garantías para la seguridad de los estudiantes.

Al lugar acudieron autoridades comisariales de Tesoco y Tahmuy, así como el supervisor de la zona escolar, quien intentó dialogar con los inconformes y explicar el procedimiento institucional y legal que debe seguirse en este tipo de casos.

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No obstante, los manifestantes insistieron en que personal de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), proveniente de Mérida, se presentara en la comunidad para atender directamente la situación y escuchar sus demandas.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado oficialmente sobre el avance de las investigaciones ni sobre medidas cautelares relacionadas con el trabajador señalado.