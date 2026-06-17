Rescatan a tres cachorros que cayeron en un sumidero en Kanasín

Elementos de la Policía Ecológica de Kanasín rescataron la mañana de este martes a tres cachorros que habían caído a un sumidero de aproximadamente tres metros de profundidad en la colonia San Francisco.

De acuerdo con el reporte de la corporación, poco antes de las 7:00 horas se recibió un aviso sobre la presencia de tres perritos atrapados en un sumidero abandonado ubicado en la calle 11 número 36, entre las calles 14 y 16.

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Al arribar al lugar, los agentes confirmaron la situación junto con Lizbeth Noemí C. P., propietaria de los animales, quien solicitó apoyo para ponerlos a salvo.

Tras evaluar las condiciones del sitio, los elementos de la Policía Ecológica implementaron un operativo de rescate utilizando una escalera para descender al sumidero y extraer a los cachorros de manera segura.

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Una vez concluida la maniobra, los tres canes fueron entregados a su tutora sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Asimismo, personal de la corporación informó a la propietaria que, en caso de requerir una revisión médica para los animales, puede acudir al área veterinaria de la Policía Ecológica de Kanasín para recibir atención especializada.