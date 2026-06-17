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Rescatan a tres cachorros que cayeron en un sumidero en Kanasín

Tres cachorros cayeron dentro de un sumidero con una profundidad de tres metros en la colonia San Francisco de Kanasín.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

17 de jun de 2026

1 min

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La dueña de los tres cachorros reportó el incidente
La dueña de los tres cachorros reportó el incidente / Especial

Elementos de la Policía Ecológica de Kanasín rescataron la mañana de este martes a tres cachorros que habían caído a un sumidero de aproximadamente tres metros de profundidad en la colonia San Francisco.

De acuerdo con el reporte de la corporación, poco antes de las 7:00 horas se recibió un aviso sobre la presencia de tres perritos atrapados en un sumidero abandonado ubicado en la calle 11 número 36, entre las calles 14 y 16.

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Al arribar al lugar, los agentes confirmaron la situación junto con Lizbeth Noemí C. P., propietaria de los animales, quien solicitó apoyo para ponerlos a salvo.

Tras evaluar las condiciones del sitio, los elementos de la Policía Ecológica implementaron un operativo de rescate utilizando una escalera para descender al sumidero y extraer a los cachorros de manera segura.

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Una vez concluida la maniobra, los tres canes fueron entregados a su tutora sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Asimismo, personal de la corporación informó a la propietaria que, en caso de requerir una revisión médica para los animales, puede acudir al área veterinaria de la Policía Ecológica de Kanasín para recibir atención especializada.

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