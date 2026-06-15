Crueldad animal sin freno en Yucatán: más de mil 100 perros y gatos han sido maltratados o asesinados en 2026

Más de mil 100 perros y gatos han sido víctimas de maltrato o han muerto por actos de crueldad en Yucatán durante lo que va del 2026, denunció la activista Elsa Arceo Medina, presidenta de la agrupación Rescatistas Independientes Unidos de Yucatán.

Entrevistada durante una campaña de esterilización realizada ayer en el polifuncional de Kanasín, la defensora de los animales afirmó que los casos de violencia contra mascotas continúan en aumento en distintos municipios del estado y advirtió que la problemática se ha agravado por la falta de denuncias formales.

Como ejemplo, recordó el caso ocurrido recientemente en Kanasín, donde un hombre arrastró a un perro con una motocicleta y difundió el video en redes sociales. Sin embargo, señaló que la persona que documentó los hechos no presentó una denuncia formal ante las autoridades, lo que dificultó la integración de carpetas de investigación.

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De acuerdo con la presidenta de Rescatistas Independientes Unidos de Yucatán, entre los casos más recientes de maltrato documentados se encuentran animales ahorcados, envenenados, degollados y un perro que murió tras recibir disparos con balines.

Pide dar seguimiento

Arceo Medina hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) para acelerar la judicialización de los casos de maltrato animal y dar seguimiento a las más de mil 100 denuncias acumuladas, pues aseguró que los reportes continúan incrementándose.

La activista sostuvo que gran parte de los perros que actualmente viven en situación de calle fueron abandonados por sus propietarios una vez que crecieron, lo que contribuye a la sobrepoblación de animales sin hogar.

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Esterilización

Destacó que las campañas de esterilización representan una de las herramientas más efectivas para reducir el número de animales en abandono, aunque consideró necesario ampliar estas acciones por sectores y colonias para lograr mejores resultados.

Asimismo, exhortó a quienes rescatan perros de la calle a asumir la responsabilidad de su cuidado después de la esterilización y evitar que vuelvan a ser liberados, ya que enfrentan riesgos constantes de accidentes, enfermedades o nuevos actos de violencia.