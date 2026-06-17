Proponen mejorar la movilidad incluyente en Mérida con infraestructura accesible

Rampas, cruces peatonales, señalética accesible y espacios adaptados forman parte de los elementos que el Patronato Centro Histórico de Mérida considera necesarios para mejorar la movilidad de personas con discapacidad, adultos mayores y otros sectores de la población en la ciudad.

A través de una serie de propuestas y reflexiones sobre el diseño del espacio público, el organismo plantea la importancia de impulsar una visión de ciudad donde peatones, ciclistas, personas con discapacidad, adultos mayores y familias puedan desplazarse con seguridad y autonomía.

Noticia Destacada Semujeres y SSP refuerzan campaña Ko’olel Salva para detectar casos de violencia

La iniciativa pone énfasis en que la movilidad no debe entenderse únicamente como la capacidad de trasladarse de un lugar a otro, sino como el derecho de todas las personas a hacerlo en condiciones de accesibilidad, comodidad y seguridad.

Entre los elementos urbanos que favorecen esta visión destacan las rampas con pendientes suaves, consideradas indispensables para personas usuarias de sillas de ruedas, adultos mayores y ciudadanos con movilidad reducida. Asimismo, los cruces a nivel de banqueta permiten reducir barreras físicas y dar prioridad al tránsito peatonal, fortaleciendo la seguridad vial.

Detalles que transforman

La propuesta también resalta la necesidad de incorporar señalética legible y de alto contraste, semáforos auditivos y placas informativas en sistema braille, herramientas que facilitan la orientación y el desplazamiento de personas con discapacidad visual dentro de los espacios públicos.

Otro de los aspectos señalados por el Patronato son las líneas y pisos podotáctiles, elementos que permiten a las personas con discapacidad visual desplazarse de manera más segura, continua e independiente por banquetas, plazas y corredores urbanos.

Noticia Destacada Yucatán mantiene diálogo con la Guardia Nacional para garantizar la seguridad en carreteras

De acuerdo con el organismo, la construcción de ciudades accesibles beneficia a toda la población, ya que una infraestructura diseñada bajo criterios de inclusión genera espacios más ordenados, seguros y funcionales para residentes y visitantes.

En una ciudad con el dinamismo y crecimiento de Mérida, donde diariamente miles de personas transitan por calles, parques y zonas comerciales, el diseño urbano adquiere un papel estratégico para fortalecer la convivencia y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la movilidad.

Más allá de las grandes obras de infraestructura, el Patronato Centro Histórico de Mérida sostiene que son estos pequeños detalles urbanos los que terminan transformando la experiencia cotidiana de quienes habitan la ciudad, convirtiendo el espacio público en un entorno más humano, accesible e incluyente para todas y todos.