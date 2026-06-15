Perros que atacaron animales en el Centenario de Mérida podrían ser sacrificados o dados en adopción

Los cuatro perros capturados tras el ataque a animales del Parque Zoológico del Centenario de Mérida podrían ser adoptados o sacrificados de manera humanitaria, según los resultados de las evaluaciones que realice un comité de médicos veterinarios de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Municipio (Umaba).

Raúl Escalante, titular de la dependencia, informó que aún buscan a los posibles tutores de los animales antes de iniciar los estudios que determinarán su destino.

El biólogo a cargo de la Umaba detalló que los cuatro animales capturados son jóvenes y presentan una salud estable. No obstante, el proceso de evaluación que contempla el protocolo no podrá comenzar hasta que se agoten las gestiones para localizar a posibles tutores que tengan los animales.

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“Hay un comité de médicos veterinarios que tienen que analizar tres cuestiones. Uno, el comportamiento, si son animales que son agresivos y no tienen manera de rehabilitarse para integrarse a una familia, tiene que pasarse a un sacrificio humanitario. Si hay animales que tienen un estado de salud grave o presentan enfermedades que son un riesgo para otros animales o humanos, también se procede a un sacrificio humanitario”, explicó Escalante.

En caso de que los animales no presenten ninguna de estas situaciones, se someterán a una cuarentena que podría derivar en su puesta en adopción. Asimismo, la autoridad municipal destacó que en alrededor de 10 días se conocerá por fin el destino de estos animales, los cuales ya están bajo su resguardo desde el pasado fin de semana.

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El titular de la Umaba puntualizó que el incidente en el Centenario reveló una situación atípica: algunos de los perros identificados en las inmediaciones del zoológico no eran callejeros, sino mascotas de hogares cercanos al recinto que escapaban durante la noche para unirse a la jauría, lo que propició el desarrollo de comportamientos ferales.

“A estas personas ya se les hizo un apercibimiento para decirles que tengan mayor seguridad y evitar que sus animales salgan de noche y menos si no están esterilizados. Porque en el día andan en casa, pero por la noche andan por toda la ciudad merodeando y es ahí donde adquieren estos comportamientos ferales”, apuntó.

En coordinación con Servicios Públicos Municipales, responsables de la operación del zoológico, la Umaba emitió una serie de recomendaciones al Centenario para prevenir futuros incidentes, entre las cuales destacó el mantenimiento de la infraestructura dañada, en particular los accesos por los que ingresó la jauría.