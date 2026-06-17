Yucatán registra apenas 12 víctimas de homicidio doloso y lidera en cifras de seguridad en México

Yucatán se mantuvo como la entidad con menor número de víctimas de homicidio doloso en México durante los primeros cinco meses de 2026, de acuerdo con las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

El reporte federal señala que entre enero y mayo se contabilizaron 12 víctimas de este delito en territorio yucateco, cifra que representa apenas el 0.2 por ciento del total nacional registrado en ese periodo.

Noticia Destacada Vivienda para el Bienestar en Yucatán: avanza construcción de 46 mil casas en 36 municipios

Las estadísticas oficiales respaldan la posición de Yucatán como uno de los estados con mejores indicadores de seguridad pública del país. Autoridades estatales atribuyen estos resultados a las estrategias de coordinación entre corporaciones de seguridad, instancias de procuración de justicia y programas de prevención del delito que se desarrollan en los distintos municipios de la entidad.

El Gobierno del Estado destacó que, bajo la administración del gobernador Joaquín Díaz Mena, se han fortalecido las acciones de vigilancia, inteligencia y atención ciudadana, así como la colaboración con autoridades federales y municipales para inhibir conductas delictivas y atender oportunamente los reportes de la población.

Noticia Destacada Benefician a personas con discapacidad de 10 municipios de Yucatán con motos adaptadas y aparatos funcionales

Además de la labor institucional, se resaltó la participación de la ciudadanía mediante la cultura de la denuncia y la colaboración con las autoridades, factores que contribuyen a preservar las condiciones de paz y estabilidad que distinguen a Yucatán a nivel nacional.

Los resultados difundidos por el Sesnsp confirman la tendencia de baja incidencia delictiva en la entidad y refuerzan la imagen de Yucatán como un estado con altos niveles de seguridad y convivencia social, condiciones que favorecen el bienestar de las familias y el desarrollo de sus comunidades.