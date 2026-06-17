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Temozón se une para ayudar a doña Catalina Pech en su lucha contra un tumor estomacal

Organizan kermés con causa para apoyar cirugía urgente de doña Catalina Pech en Temozón.

Alfredo Osorio Aguilar

Por Alfredo Osorio Aguilar

17 de jun de 2026

2 min

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Familiares y amigos convocan a la solidaridad para ayudar a Catalina Pech
Familiares y amigos convocan a la solidaridad para ayudar a Catalina Pech / Especial

Con el objetivo de recaudar fondos para una operación urgente, familiares y amigos de Catalina Pech Poot del municipio de Temozón han organizado una kermés con causa para brindarle apoyo en la lucha por recuperar su salud.

Catalina necesita someterse a una cirugía debido a un tumor en el estómago, por lo que la comunidad ha comenzado a unirse para ayudar económicamente y reunir los recursos necesarios para su tratamiento.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 28 de junio en la lonchería Doña Elda, ubicada en la calle 4 entre 9 y 7 de la colonia Vicente Guerrero.

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Los organizadores hicieron un llamado a la solidaridad de la ciudadanía, invitando a participar y colaborar con cualquier tipo de donación. Se están recibiendo alimentos, bebidas, postres, antojitos, artículos para rifas y apoyo económico, ya que toda aportación, sin importar su tamaño, representa una ayuda significativa.

La esperanza crece cuando nos unimos para ayudar”, expresaron los organizadores, quienes resaltaron que cada gesto solidario puede marcar una gran diferencia en la vida de Catalina y su familia.

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Apoyo

Para mayores informes o para realizar donaciones, las personas interesadas podrán comunicarse a los números telefónicos 9851089022 y 9851049369.

Familiares y amigos reiteraron la invitación a toda la comunidad para sumarse a esta noble causa, recordando que la ayuda se le debe brindar a cualquier persona porque nunca se sabe quién la necesitará el día de mañana.

Finalmente, se recordó que la comunidad de Temozón siempre ha mostrado su solidaridad para los más necesitados.

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